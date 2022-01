Covid, Moderna avvia sperimentazione vaccino specifico per variante Omicron

(Teleborsa) - Laha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per combattere la variante Omicron. Ieri – annuncia il gruppo in una nota – il primo partecipante alloha ricevuto la dose."Stiamo portando avanti la nostra variante per il richiamo del vaccino specifico per Omicron e siamo lieti di iniziare questa parte del nostro studio di Fase 2 – spiega–. Continueremo a condividere i dati con le autorità sanitarie pubbliche per aiutarle a prendere decisioni basate sull'evidenza sulle migliori strategie di richiamo contro SARS-CoV-2".