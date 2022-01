Deutsche Bank vola con i conti e traina al rialzo l'intero comparto

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,54% trainando l'intero comparto bancario in Europa che balza dell'1,95%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti dell'anno 2021 che si è chiuso con uncresciuto a 2,5 miliardi, al livello più alto dal 2011, contro i 113 milioni dello stesso periodo del 2020. Risultato che supera gli 1,79 miliardi stimati dagli analisti.e raggiunto il nostro miglior risultato degli ultimi dieci anni, lasciandoci alle spalle la quasi totalità dei costi di trasformazione attesi", ha commentato ilComparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,24%, rispetto a -3,08% dell').La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,24 Euro. Supporto visto a quota 11,66. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12,81.