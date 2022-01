Effervescente il settore beni personali a Milano (+1,97%), corre FILA

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

media capitalizzazione

FILA

MARR

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 96.701,3 con un miglioramento di 1.917,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.420, dopo un avvio a 1.419.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,58%.