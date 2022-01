Giornata positiva per Piazza Affari, spiccano le utilities

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'. Sulla borsa di Milano spiccano le, conche è il titolo più comprato del FTSE MIB. Giornata sugli scudi anche per, che ha approvato il piano strategico al 2025 : previsto un margine operativo lordo in crescita fino a 1,4 miliardi di euro e investimenti complessivi per 3,8 miliardi. Positiva, che in mattinata ha diffuso i conti dello scorso esercizio.Fuori dal paniere delle blue-chip, ha comunicato ricavi 2021 in aumento a 3,2 miliardi e si aspetta una crescita organica mid-single-digit nel 2022. Chiusuraper, che ha registrato una crescita dei ricavi in tutti i mercati e i canali l’anno scorso. Su, hanno registrato una seduta positiva, che nel 2021 ha raddoppiato le vendite rispetto al pre-pandemia, e, che ha registrato un fatturato di 10,7 milioni nel 2021 e un’impennata di ordini ad inizio 2022.Negativo l', in flessione dello 0,78%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.794,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 87,39 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,13%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,99%, a 26.882 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura di ieri.Buona la prestazione del(+0,7%); consolida i livelli della vigilia il(-0,13%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,91 miliardi di euro, con una variazione dello 0,52%, rispetto ai precedenti 2,89 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,67%),(+2,88%),(+2,43%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,34%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,28%),(+3,84%),(+3,56%) e(+3,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,65%.In caduta libera, che affonda del 2,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.