Green pass, da febbraio abolito test Covid per gli arrivi da Ue

(Teleborsa) - Prorogate, con alcune modifiche, le. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, a partire dal mese di febbraio, non vi è più l'obbligo di presentare l'esito negativo di un Covid test e per l'ingresso nel Paese sarà sufficiente il. È quando prevede laLa decisione segue la raccomandazione approvata ieri dal Consiglio europeo che invitava gli Stati membri a a considerare solo le condizioni personali dei viaggiatori e non lo stato epidemiologico dei Paesi di provenienza.Nella stessa ordinanza vengono inoltreche riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Si tratta diAttualmente sono già previsti corridoi turistici pera cui si sono aggiunte le ulteriori sei destinazioni previste dall'ordinanza.Il viaggiatore dotato di certificato vaccinale o di guarigione, in partenza dal territorio nazionale per un soggiorno all'estero nell'ambito di un, deve: sottoporsi a un test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo, nelle quarantotto ore precedenti la partenza; se la permanenza all'estero supera i sette giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico in loco; prima di rientrare in Italia, nelle quarantotto ore precedenti l'imbarco, è necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo; all'arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico, con risultato negativo. Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.