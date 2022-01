Kolinpharma ottiene il primo brevetto per Doltendix

Kolinpharma

(Teleborsa) -, PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico, ha ricevuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la prima concessione di brevetto (n. 102019000024907) per Doltendix,Salgono complessivamente a n. 45 i brevetti detenuti dalla società.Doltendix, con formulazione sviluppata internamente dal dipartimento di R&D, è un(ortopedico-fisiatrica) formulato per il "benessere dei tendini" a base di peptidi bioattivi da collagene, astaxantina, trans-resveratrolo e vitamina C. Doltendixed è certificato Halal, Kosher, Play Sure Doping Free; inoltreIl mercato nutraceutico di riferimento in Italia, ossia dei principali prodotti di prescrizione medica destinati al benessere dei tendini, assume particolare rilevanza e nel 2021 ha registrato un fatturato pari a 9,1 milioni di Euro (fonte IQVIA), con una crescita del +20,4% rispetto al 2020.