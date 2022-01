Lavoro, allarme Confesercenti su stallo Assegno d'integrazione salariale

(Teleborsa) -del settore terziario e delad un mese dalla scadenza degli ammortizzatori sociali Covid. L'Allarme è stato lanciato da, ricordando che il nuovodel Fis"Una mancanza di coperture ormai insostenibile, che rischia di avere serie ripercussioni sull’occupazione.", afferma l'associaizone, sottolineando che "diversi comparti sono in affanno per la difficile situazione innescata dalla crisi sanitaria"., in pieno stato d’emergenza,. Le imprese non possono anticipare misure al buio, vista la mancanza di indicazioni su modalità e tempi di erogazione da parte dell’INPS", afferma la confederazione, ric ordando che sono a rischio moltoii posti di laviro e che "è urgente un intervento del ministero competente per sbloccare questo stallo non più sostenibile".