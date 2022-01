PIL, Franco: in 2021 crescita del 6,5%, nel 2022 stime sopra 4%

(Teleborsa) - Il, anche i dati disponibili sul quarto trimestre sono positivi e la crescita annua dovrebbe avvicinarsi alPer ille previsioni di consensoLo ha detto il ministro del Tesoro,nel suo intervento a Telefisco de Il Sole 24 Ore. "Nel primo trimestre dovremmo recuperare il livello produttivo pre-, ha aggiunto.- ha spiegato - verrà dallache ha un'intonazione nettamente espansiva: l'obiettivo è quello di sostenere in modo deciso l'economia fino a quanto il PIL e l'occupazione non avranno recuperato non solo la caduta ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019"."Abbiamo un quarto di secolo di crescita stentata, è necessario avere tassi di crescita significativi nei prossimi anni - ha sottolineato -. Fondamentale in quest'ottica, sarà l'attuazione del, agli investimenti si affianca un programma di riforme" e "la revisione del prelievo fiscale"."Altri interventi potranno essere adottati in relazione all'evolversi della situazione, bisogna assolutamente evitare che il costo dell'energia blocchi la ripresa produttiva", prosegue Franco sottolineando che "l''andamento dell'economia nel 2022 è condizionato dal protrarsi della pandemia, dalle tensioni internazionali e soprattutto dall'aumento dei costi dell'energia. Per sostenere i settori in difficoltà e contenere il prezzo dell'elettricità ilsommate a quelle previste dalla legge di bilancio le misure volte a contenere il costo dell'energia per le famiglie e le imprese in questo trimestre ammontano a circa 5,5 miliardi, si aggiungono ai quasi 5 miliardi di interventi del secondo trimestre 2021".Quanto alla revisione del prelievo fiscale, delle modalità di funzionamento del sistema fiscale