PNRR, Corte dei conti approva programma dei controlli della sezione Autonomie

(Teleborsa) - "La disciplina attuativa del PNRR prevede cogenti adempimenti di verifica e di monitoraggio verso i soggetti titolari degli interventi e quelli preposti alla sua attuazione e affida alla Corte dei conti il controllo sull'acquisizione e il corretto impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari e risorse di bilancio), nel rispetto di tutte le condizionalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale".È quanto si legge nella, approvata dalla, che delinea i monitoraggi e i controlli da esercitare sulle autonomie territoriali, ponendo come elemento cardine la, condotta attraverso la verifica degli esiti della gestione "anche in corso di svolgimento". La magistratura contabile, nelle sue articolazioni sul territorio, può, quindi, offrire il proprio contributo con valutazioni sulla tempestività e sui risultati, anche intermedi, della gestione.Il, in cui, fra l'altro, vengono previste le consuete attività di referto sulla finanza regionale e locale, alcune indagini a carattere specifico, nonché, sotto il profilo del coordinamento, il raccordo operativo con i controlli interni degli enti (con l'elaborazione delle Linee guida sui bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali, delle regioni e degli enti del Servizio Sanitario), si inserisce – sottolinea la Corte in una nota – nel contesto prodotto dalla pandemia, i cui effetti sul sistema economico non sono limitati all'esercizio 2020 ma hanno potenziali rilevanti ricadute nei successivi periodi amministrativi, e pone, soprattutto, attenzione all'obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese con un percorso di graduale ritorno alla normalità degli andamenti delle entrate e delle spese.Un punto nodale riguarda gli, per i quali la recente legge 234/2021 ha reintrodotto interventi di risanamento particolarmente importanti, soprattutto per i grandi centri, caratterizzati da una robusta ed impegnativa azione di ristrutturazione degli equilibri nella prospettiva di una duratura stabilità finanziaria.Nel documento della Corte, infine, vengono individuate modalità comuni di svolgimento delle funzioni presso le Sezioni interessate in modo corale e coerente, rafforzando i momenti sinergici per una valutazione di insieme dei fenomeni e, sotto il profilo del coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo, si prevede una razionalizzazione della funzione consultiva, per ricondurre a coerenza pareri discordanti resi nel territorio.