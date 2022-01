Prevalgono le vendite per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-1,16%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

Ftse SmallCap

FNM

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 30.297,4, in discesa di 357,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 194, dopo aver avviato la seduta a 191.Tra leitaliane, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.