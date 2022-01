Tenax, fatturato di 10,7 milioni nel 2021. Impennata di ordini 2022

Tenax International

(Teleborsa) -ha registrato un, in aumento del 34,4% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 2020. Il maggior contributo a tale risultato proviene dalla vendita di, il cui fatturato si è assestato a 9,6 milioni di euro,sottolinea il produttore di macchine 100% elettriche per l'igiene urbana quotato su Euronext Growth Milan. La somma di fatturato e portafoglio ordini macchine (esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza) si assesta ad oggi a 6,5 milioni di euro, tutti a valere sul primo semestre del 2022.Ila valere sul primo semestre del 2022 è pari al 158% del fatturato macchine registrato in tutto il primo semestre del 2021 (4,1 milioni di euro), nonché pari al 68% di quanto registrato in tutto l'anno scorso. Le vendite realizzate e in corso di realizzazione sono per circa il 97% verso clienti esteri. Il fatturato proveniente dalle vendite, contribuirà per circa il 69% alle vendite di macchine finite (già realizzate e prospettiche) attese nel primo semestre 2022."Esprimiamo grande soddisfazione per l'andamento di questa prima parte dell’anno, in primo luogo perché segna une per il nostro mercato di riferimento - ha commentato il- Consideriamo che il fatto di avere in portafoglio, dopo nemmeno un mese di attività del 2022, già quasi il 70% del fatturato da vendite di macchine finite di un anno già positivo come il 2021 sia indice di quanto la presenza di Tenax si stia consolidando sul mercato". "Questo dato è ancor più significativo, se consideriamo la concentrazione di vendite nel secondo semestre rispetto al primo, cui si assiste storicamente nel nostro mercato", ha aggiunto.