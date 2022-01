UE-Cina, Dombrovskis: "Resta in stallo accordo su investimenti"

(Teleborsa) - "L'Ue ha lanciato oggi un procedimento contro la Cina alla Wto per pratiche commerciali discriminatorie nei confronti della Lituania. La Cina è il nostro maggior partner commerciale, apprezziamo questa relazione. Ma questo rapporto richiede mutuo rispetto. All'inizio di dicembre la Cina ha attuato misure coercitive nei confronti delle importazioni dalla Lituania, tagliando anche le sue esportazioni in Lituania. Riteniamo che queste pratiche violino le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Queste iniziative minacciano l'integrità del mercato unico dell'Ue". È quanto ha affermato oggi a Bruxelles ilannunciando lain seguito all'apertura di una sede diplomatica di Taiwan a Vilnius"Sollecito l'Europarlamento e il Consiglio Ue adche sarebbe uno strumento utile per rispondere rapidamente ed efficacemente in situazioni come queste – ha affermato Dombrovskis –. La presidenza francese ha fatto della proposta anti-coercizione una priorità e sono fiducioso in progressi rapidi quest'anno". La proposta anti-coercizione è stata presentata alla fine dello scorso anno dalla Commissione europea proprio per rispondere alle minacce ibride, in cui le restrizioni commerciali sono utilizzate a fini politici.Riguardo allaDombrovskis ha fatto sapere che non ci sono progressi. "L'accordo – ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea – è stato raggiunto nel dicembre 2020 ma non c'è statoche hanno colpito anche eurodeputati. L'Europarlamento è stato chiaro, nessun passo avanti sulla ratifica sarà fatto finché i deputati saranno oggetto delle misure cinesi, e tutto questo non è cambiato. Ma – ha aggiunto il politico lettone riferendosi alla questione lituana – non c'è legame diretto tra questo e la decisione di oggi".Il vicepresidente della Commissione europea ha indicato nel vertice Ue-Cina in preparazione, una "occasione di parlare di tutto questo per cercare di mettere le relazioni tra Bruxelles e Pechino su un binario migliore".