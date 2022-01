Unicredit sigla accordo con sindacati. Orcel: "Soddisfatto di questo traguardo"

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia di aver firmato un- FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN - finalizzato ale volto adella banca, attraverso il ricambio enerazionale, il rafforzamento della formazione e lo sviluppo delle persone che lavorano in Unicredit. Un accordo chee prevede una serie di“Sono molto soddisfatto per l’accordo raggiunto oggi e ringrazio le sigle sindacali per il confronto costruttivo e il loro significativo contributo al risultato ottenuto", ha affermato il Ceo, aggiungendo che quest’accordo è "un traguardo che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza ai territori in modo socialmente responsabile e favorire un importante ricambio generazionale, anche in vista dei nuovi investimenti digitali che ci attendono, in linea con gli obiettivi di rilancio previsti dal piano UniCredit Unlocked".Il Piano avrà come punti di riferimento all’interno del perimetro italiano: lain Italia; la; laper garantire un alto livello di presidio del territorio; ladei processi;a vantaggio di investimenti nelle filiali ed in trasformazione digitale; lae gli importanti investimenti in infrastrutture tecnologiche.Nell'ambto di questa corniceentro la fine del 2024, con strumenti socialmente responsabili quali il pensionamento e l’accesso al Fondo di Solidarietà,nel trienno 2022/2024, che, sommate alle 775 residue dell’Accordo del 2 Aprile 2020, portano i nuovi ingressi a circa 1.500, edi apprendisti con contratti a tempo indeterminato sempre entro il triennio. Ciò garantirà undella forza lavoro.In particolare, riguardo alle nuove assunzioni, è previsto, nel rapporto di una entrata ogni due uscite ed, equamente ripartite tra le filiali e il rafforzamento dell’area Digital.Altro pilastro dell'accordo è la conferma dellaper lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano “UniCredit Unlocked”. A tal fine, grande rilievo avrà la creazione della, che sarà il fulcro della formazione e dello sviluppo delle persone attraverso una costante collaborazione e sinergia con il territorio e con i business.La banca ed i sindacati hano infine confermato di voler intensificare il confronto per finalizzare a breve ilriferito al 2021.