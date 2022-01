Borse asiatiche miste, brillante Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - A, scambia in deciso rialzo il(+2,09%), bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso, mentre, al contrario, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,25%, e, che mostra un -0,92%. "Dopo la grande vendita di inizio settimana, in mezzo a una posizione da falco da parte della FED, stiamo vedendo", ha affermato Zhang Zihua, chief investment officer di Beijing Yunyi Asset Management.Variazioni negative per(-0,77%); ottima la prestazione di(+1,87%). In denaro(+1,37%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+2,13%).Le azioni di, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici e gruppo quotato a Shenzhen, sono aumentate di oltre il 3% grazie ai risultati positivi nel 2021.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,17%, mentre il rendimento per ilè pari 2,73%.