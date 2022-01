Chiusura in rosso per la Borsa di New York. Pesante il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

beni di consumo secondari

beni industriali

finanziario

DOW

Chevron

Merck

Walt Disney

Intel

Boeing

American Express

JP Morgan

Seagate Technology

Netflix

Discovery

Discovery

Tesla Motors

Garmin

Intel

Lam Research

(Teleborsa) -, con ilche si ferma a 34.161 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.327 punti. In discesa il(-1,2%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,37%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,24%),(+0,78%) e(+0,58%). Nel listino, i settori(-2,27%),(-0,93%) e(-0,92%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+5,21%),(+2,00%),(+1,74%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Al top tra i, si posizionano(+7,65%),(+7,51%),(+3,60%) e(+3,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 10,69%.In caduta libera, che affonda del 7,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,93 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68,6 punti; preced. 70,6 punti).