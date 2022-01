Covid, nelle ultime 24 ore 143.898 positivi e 378 vittime

(Teleborsa) - Sonoregistrati nelle ultime 24 ore in Italia – in leggera diminuzione rispetto ai 155.697 di ieri – sulla base di 1.051.288 tamponi (ieri 1.039.756). Le(ieri 389). Il, in calo rispetto al 15% di ieri. Questi i dati diffusi oggi dalsono 1.630, 15 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi neisono 19.796 (57 in meno rispetto a ieri).A Genova sono statisequenziata, per la prima volta in Italia, grazie alla segnalazione delIl primo caso è stato accertato dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il nostro Laboratorio. "La variante Omicron 2 non è molto diversa nelle caratteristiche da Omicron 1" ha spiegato ilcommentando i dati del monitoraggio di oggi."L'ultima indagine rapida dell'Istituto superiore di sanità dimostra come la variante Omicron abbia soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2% della Delta. All'interno di queste varianti – ha spiegato il– poi si identificano anche dei sottolignaggi come la BA.2, che è stata segnalata in 9 Regioni".