Fenix Entertainemnt, valore della produzione raddoppiato nel 2021

(Teleborsa) -ha registrato unrispetto ad euro 16.244 migliaia del 31 dicembre 2020 (l'incidenza degli incrementi delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 19.382 migliaia). La, rispetto a -2.981 migliaia di euro dello stesso periodo del 2020. Il peggioramento è dovuto al debito finanziario maturato nell'ambito dell'operazione di acquisizione del 60% del capitale di Laser S. Film e Laser Digital Film, sottolinea in una nota la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi."Siamoperché abbiamo aumentato del 100% il fatturato rispetto allo scorso anno - ha commentato l'amministratore delegato- questo grazie a un duro ma affiatato lavoro di squadra, che ci ha permesso, in tempi così difficili e incerti, di realizzare nell’anno 2021 sei pellicole cinematografiche e tre meravigliose opere-concerto per It's Art".Il CdA ha deliberato didi Fenix a partire dal mese di febbraio 2022. Autore e regista di celebri trasmissioni televisive, Cipriano nel 2013 è stato nominato Direttore Artistico e Creativo di Ambra Multimedia, divenendone Managing Director nel 2015. Dal 2016 al 2020 ha ricoperto il ruolo di CEO di Nonpanic, società di Banijay. "Con l'ingresso di un manager di successo quale Filippo Cipriano, Fenix punta a, settore che ha visto Cipriano protagonista negli ultimi anni", ha spiegato Di Pasquale.Il board ha approvato, inoltre, la, società di Fenix Entertainment che produrrà e distribuirà contenuti multimediali. L’azienda proporrà agli investitori pubblicitari la realizzazione di contenuti esclusivi che ruoteranno su esigenze comunicative specifiche () per offrire a brand e aziende strumenti di comunicazione innovativi e efficaci. Alla data di costituzione a fronte di un investimento iniziale di euro 40.000 euro, Fenix deterrà unadel capitale sociale (la restante parte del capitale sarà detenuta da Foolish S.r.l. e Fishbonecreek S.a.s.).