Finanza.tech, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) -ha comunicato che il Global Coordinator Integrae SIM haconcessa dalla società alla data di ammissione alla quotazione, per, sottoscrivendo e liberando integralmente l'aumento di capitale a servizio della stessa. Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un. Il regolamento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe avverrà in data 31 gennaio 2021 e con valuta in pari data, sottolinea una nota del gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nel far dialogare le PMI in ambito finanziario con banche, fintech e investitori.A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, ilrisulta pari al 24,99% e il capitale sociale di Finanza.tech è rappresentato da 13.332.000 azioni ordinarie.(società controllata dall'amministratore delegato Nicola Occhinegro) detiene 10 milioni di azioni, pari al 75,01% del capitale.