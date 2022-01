Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia si muove verso il basso (-1,51%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Prysmian

Interpump

media capitalizzazione

GVS

Datalogic

Danieli

small-cap

Prima Industrie

Beghelli

Seri Industrial

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 39.476,1 perdendo -601,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 1.055, dopo un avvio di sessione a 1.075.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,15% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,72%.scende dell'1,18%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,52% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.