Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, con gli investitori che rimangono cauti sulla recente svolta da falco della Federal Reserve e sulle intenzioni della Russia per l'Ucraina. Sul fronte macroeconomico, l'Istat stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori che dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese a gennaio 2022. L'economia spagnola è aumentata oltre le attese nel 4° trimestre del 2021. Anche l'aumento del PIL francese nel 4° trimestre del 2021 è stato superiore delle previsioni. L'economia tedesca si è invece contratta oltre le attese nell'ultimo trimestre dello scorso anno,Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,114. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,69%.Avanza di poco lo, che si porta a +140 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,34%.affonda, con un ribasso del 2,25%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%, e crolla, con una flessione del 2,11%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,93%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,88%, scendendo fino a 28.732 punti.Pessimo il(-1,59%); come pure, variazioni negative per il(-1,46%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,77%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,13%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,57%.di Milano,(+1,00%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,79%.In caduta libera, che affonda del 3,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,27 punti percentuali.