Pirelli festeggia i suoi 150 anni di storia: al centro cultura, innovazione e passione

Pirelli

(Teleborsa) -, leader italiana degli pneumatici,e lo fa con una, dove un racconto teatrale ha riunito testimonianze, voci e immagini per rappresentare una storia di industria, cultura, costume, tecnologia e passione, iniziata il 28 gennaio 1872.A ripercorrere i momenti più significativi sono stati Ferruccio De Bortoli, Stefano Domenicali, Paolo Mieli, Renzo Piano, Ferruccio Resta e Annamaria Testa, insieme al Ceoed, testimone del legame fra la famiglia e l’azienda."Oggi abbiamo voluto percorrere insieme un viaggio nella storia guardando al futuro. Anticipare il cambiamento è quello che Pirelli fa da 150 anni grazie alla solidità della sua cultura di impresa e al suo saper essere sempre protagonista del presente. Elementi che oggi ci consentono di arrivare a questo traguardo con un brand affermato in tutto il mondo”, ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo & CEO di Pirelli.Per festeggiare i 150 anni di storia anche, già sfoggiato nei giorni scorsi al Rally di Montecarlo, dove ha decorato lalivrea della vettura che ha compiuto il giro inaugurale del circuito. E nell’arco dell’anno continuerà ad essere celebrato nelle sponsorizzazioni Pirelli.L’evento del Piccolo Teatro è stato anticipato da unche ha presoed è proseguito nei giorni successivi con la proiezione del logo e degli auguri sui 180 metri dellae con un’animazione tridimensionale sullae su, che si affaccia tra Via dei Mercanti e Piazza Cordusio a Milano.Il video, fulcro anche dellatrasmessa da oggi sulle emittenti nazionnali, mostra unche corre lungo una discesa e si ferma prima di fuoriuscire dallo schermo, rappresentando perfettamente il payoff di Pirelli. In chiudura il logo e gli auguri per i 150 anni.Per un racconto digitale dei 150 anni è stato realizzato anche un– www.pirelli.com/150anni – che permette di “viaggiare” all’interno del mondo Pirelli entrando in quattro stanze virtuali. Tante le iniziative organizzate per festeggiare questa importante ricorrenza e che vedranno come primi protagonisti i 12 Paesi in cui Pirelli ha una presenza industriale.