Pop Sondrio, con passaggio a SpA nostro modo di essere non cambierà

Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il passaggio a SpA della"ci sprona ad". Lo affermano il consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini e il presidente Francesco Venosta nella lettera inviata a inizio gennaio agli oltre 154 mila soci. "In noi è forte più che mai la determinazione di proseguire a onorare lo scopo fondativo di questa istituzione", aggiungano, ovvero "soddisfare le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli Enti pubblici e privati, prestando"."Alle prese con la complessità, siamo attenti ai cambiamenti, anche quando avversi, nella convinzione che pure dalle difficoltà possono nascere opportunità - sottolineano i due banchieri - Sta a noi coglierle. Ignoriamo cosa ci riservi il futuro. Predirlo è mestiere di maghi, fattucchiere e ciarlatani. Fronteggiare gli eventi, cogliere le sfide, essere reattivi, pianificare, fare squadra e lavorare sodo è il nostro abituale modus operandi, e lo sarà anche nell'anno oggi iniziato. Il destino di qualsiasi azienda è negli uomini che la governano, nel suo capitale umano, insomma. E da questo punto di vista, o"."Custodi della nostra storia e fieri del nostro patrimonio identitario,, perché vogliamo che questa storia abbia a continuare, nel rispetto dell’interesse generale e di tutti coloro che ruotano intorno alla Banca, quale volano di sviluppo non solo economico, ma anche umano e sociale", si legge in uno dei passaggi finali.