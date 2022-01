Sandvik conferma spin-off e quotazione della divisione Materials Technology

Sandvik

(Teleborsa) -, gruppo industriale svedese che opera nell'ingegneria nei settori minerario e scavo in roccia, taglio dei metalli e tecnologia dei materiali, ha confermato il proprio piano perL'operazione dovrebbe avvenire nel secondo o terzo trimestre del 2022, subordinatamente all'approvazione degli azionisti, con l'ammissione delle azioni sul Nasdaq Stockholm Exchange. Sandvik Materials Technology è un produttore leader a livello mondiale di acciai inossidabili e leghe speciali avanzate per i settori industriali più esigenti.Come già annunciato, Andreas Nordbrandt è stato nominato presidente del CdA di SMT, di cui fanno parte anche Claes Boustedt e Karl Aberg.. Konradsson ha lavorato per Boliden, Akers e SSAB Oxelosund. È stata anche membro del consiglio di Hoganas ed è attualmente membro del consiglio di Sibelco. Ulteriori membri del consiglio SMT saranno nominati in una fase successiva per soddisfare eventuali requisiti e garantire un'adeguata composizione del board.