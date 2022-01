Unicredit, Orcel: M&A più verso operazioni bolt-on che significative

Allianz

(Teleborsa) - I criteri e i paletti fissati per l’M&A "ci spingono". Lo ha sottolineato, amministratore delegato di UniCredit, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei conti per il quarto trimestre 2021 e per l'intero anno. Dopo la decisione di non perseguire un'operazione con la banca russa Otkritie Bank, il capitolo acquisizioni è stato al centro delle domande della comunità finanziaria. Con il termine acquisizione bolt-on ci si riferisce ad acquisizioni di società più piccole, solitamente nella stessa linea di business e che presentano un valore strategico.Orcel ha spiegato che la banca è sempre pronta a valutare, sia in quelli dove la presenza dell'istituto di piazza Gae Aulenti è più grande che negli altri. "Guardiamo a ogni opportunità inorganica, indipendentemente dalla grandezza del nostro franchise nello specifico mercato", ha detto Orcel, specificando di essersi impegnato a raggiungere certi target di profittabilità e distribuzione agli azionisti e che quindi l'M&A "che vogliamo creare". "Non perseguirò operazioni che possono far deragliare gli obiettivi del piano", ha concluso il numero uno di UniCredit.Molto commentato anche l'accordo quadro internazionale che ha rinnovato e ridefinito la partnership con il gruppo assicurativo. "Intendiamo bilanciare le competenze interne con partner che sono complementari e ci portano benefici - ha spiegato il CEO - L': investiamo insieme in tecnologia, marketing e sviluppo in diversi mercati". "È un accordo che permetterà anche di distribuire soluzione bancarie a clienti Allianz" e quindi è una partnership bidirezionale che punta a sviluppare il business dalla banca e garantire soluzioni migliori ai clienti. "", ha affermato, spiegando che naturalmente UniCredit ha vecchi contratti con altri soggetti che deve valutare, ma valuterà i nuovi accordi in questa prospettiva.Orcel non si è sbilanciato quando gli è stata chiesta un'analisi sulle, nel contesto delle crescenti tensioni in Ucraina. Il banchiere ha detto che la società valuta costantemente i nuovi scenari, ma che è prematuro parlare di come UniCredit potrebbe muoversi di conseguenza. Inoltre, ha ricordato che la presenza della banca italiana in Russia è di lungo corso e che. Il CEO ha ribadito che i contatti con Otkritie Bank erano in una fase "molto preliminare" e che ha scelto di uscire dalla data room visto il contesto geopolitico attuale.