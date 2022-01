In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin rialzo dell'1,65%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,43% termina a quota 4.432 punti. Su di giri il(+3,22%); sulla stessa linea, effervescente l'(+2,73%).(+4,33%),(+2,92%) e(+2,30%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+10,57%),(+6,98%),(+4,38%) e(+3,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,19%.Affonda, con un ribasso del 4,14%.Crolla, con una flessione del 3,46%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Al top tra i, si posizionano(+12,29%),(+7,57%),(+7,36%) e(+7,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI Chicago (atteso 62,5 punti; preced. 63,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 57,7 punti).