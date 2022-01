Ascopiave, nuovo piano punta su diversificazione. EBITDA 2025 a 102 milioni

Ascopiave

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha. Quotato su Euronext STAR Milan, il gruppo rappresenta uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, anche se negli ultimi tempi ha fatto investimenti per allargare il proprio perimetro d'azione. Il piano delinea infatti un percorso didella distribuzione gas, in particolare nei settori delle energie rinnovabili - in cui il gruppo ha fatto il suo recente ingresso attraverso delle operazioni di M&A perfezionate negli ultimi due mesi - e dei green gas.Dal punto di vista finanziario, viene previsto unal 2025 pari a 102 milioni di euro (+36 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2021), unal 2025 di 46 milioni di euro (+2 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2021), investimenti netti 2021-2025 per 599 milioni di euro, unal 2025 di 608 milioni di euro e una(Posizione finanziaria netta/Patrimonio Netto) al 2025 di 0,68. Il piano prevede una remunerazione degli azionisti definita "attrattiva e sostenibile". In entrambi gli scenari, il piano prevede la distribuzione di undi 16,5 centesimi per l'anno 2021, in crescita di 0,5 centesimi per azione negli anni successivi fino al 2025.Viene sottolineato che il piano presenta uno scenario chein ambiti territoriali minimi di interesse. "Tale opportunità, che dipende, tra le altre cose, dalle effettive tempistiche di pubblicazione dei bandi di gara, comporta una stima di un ulteriore crescita dell'EBITDA al 2025 di 16 milioni di euro ed un incremento del volume degli investimenti di 59 milioni di euro", si legge in una nota."Ascopiave sarà anzitutto impegnata a cogliere le opportunità e a rispondere alle sfide della transizione energetica e dell'apertura del mercato della distribuzione gas - ha commentato il- In secondo luogo il gruppo continuerà il proprio, quelli delle energie rinnovabili, dei gas verdi, dell'efficienza energetica e del servizio idrico". "Il percorso di crescita prefigurato si svolgerà all'interno di un quadro di sostenibilità complessiva, economico-finanziaria, sociale e ambientale, confermando una remunerazione stabile e attrattiva per i nostri azionisti", ha aggiunto.Nel quinquennio 2021-2025 il gruppo prevede di realizzare investimenti netti per un ammontare complessivo pari a 599 milioni di euro (Scenario A), che sale a 658 milioni in caso di aggiudicazione delle gare d'Ambito (Scenario B). Gli importi indicati sono espressi al netto dei disinvestimenti nelle partecipazioni Hera ed EstEnergy e delle risorse nette distribuite in eccedenza rispetto ai risultati netti consolidati dalle partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio netto (EstEnergy e Cogeide). Nello scenario A, gli investimenti nelsono pari a 424 milioni di euro nell'arco del periodo di piano e sono dovuti per 155 milioni alla crescita per linee esterne e per 269 milioni al perimetro di gestione attuale. Nell'ipotesi di aggiudicazione delle(Scenario B), il volume degli investimenti potrebbe crescere di ulteriori 165 milioni di euro, dovuti in parte al pagamento dei valori di rimborso degli impianti ai gestori uscenti (129 milioni di euro) ed in parte all’esecuzione dei piani di investimento offerti in gara (36 milioni di euro).Il piano prevede la realizzazione di investimenti per la diversificazione in nuove attività di business per circa 258 milioni di euro, dei quali 132 milioni di euro nel settore delle(idroelettrico, eolico, fotovoltaico), 83 milioni di euro in progetti per la produzione di, 10 milioni di euro nel settore del, 10 milioni di euro nel settore dell'e 23 milioni di euro nel settore del. Nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili il piano prevede la strutturazione di un portafoglio di impianti, attraverso operazioni di M&A e nuove realizzazioni. Il piano di investimenti sarà parzialmente finanziato attraverso risorse rinvenienti dall'esercizio parziale delle opzioni di vendita sulle quote di partecipazione detenute nelle società attive nel settore commerciale della vendita di gas ed energia elettrica.