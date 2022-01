Brillante l'indice delle aziende sanitarie (+1,97%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo delIlha aperto a quota 276.117,8, con un salto di 5.359 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,28%.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,63%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,33% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice sanitario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,01%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,92%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,91%.