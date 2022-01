Carraro, ok CdA emissione bond fino a 120 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Carraro Finance ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance e garantirsi da Carraro.Leed al collocamento presso investitori qualificati e investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle Obbligazioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.Il prestito avrà un. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale disottoscrizione, con un taglio minimo pari a 1.000 euro e con durata tra cinque (5) e sei (6) anni a decorrere dalla data di emissione. È prevista la possibilità di rimborso anticipato in determinate circostanze.Ile verrà determinato in base alle condizioni di mercato e dell’interesse manifestato dagli investitorinell’imminenza dell’avvio dell’operazione e non inferiore al 2,75% su base annua.