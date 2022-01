Covid 19, Cassa Centrale Banca e Allitude: riconfermata certificazione "Safe-Guard"

(Teleborsa) -: per il secondo anno consecutivo- azienda leader mondiale nell’analisi e nella valutazione dei rischi legati alla qualità ambientale, salute, sicurezza e responsabilità sociale - ha riconosciuto a, rispettivamente Capogruppo e Società di ICT e back office del Gruppo Cassa Centrale, la certificazioneper laquello messo in campo fin dalla prima ora da Cassa Centrale Banca con le Banche affiliate e le Società controllate: dall'insorgere della pandemia, infatti, sono state pianificate e implementate una serie di misure organizzative, funzionali alla riduzione del rischio di contagio nel mantenimento della continuità operativa dei servizi.- “Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione e premia le scelte adottate in questi anni per gestire la situazione emergenziale. La salute e la sicurezza dei nostri collaboratori, dei nostri fornitori e di tutti i clienti sono sempre state la nostra priorità”. Queste le parole diAmministratore Delegato di Allitude e Direttore Operations di Cassa Centrale Banca.che Cassa Centrale abbia scelto la certificazionedi Bureau Veritas. – affermaCertification Service Line Manager di Bureau Veritas Italia – Garantire luoghi di lavoro sicuri e misure di prevenzione efficaci è fondamentale per poter salvaguardare la dinamicità delle relazioni e del business soprattutto in questo periodo storico pesantemente condizionato dalla pandemia".La certificazione - si legge nella nota - è stata rilasciata in seguito ad una verifica condotta da Bureau Veritas, ente di certificazione di terza parte, ed articolataNella"è stata esaminata la correttezza dei protocolli di prevenzione implementati, verificata l’adeguatezza delle modalità di comunicazione per la tutela della salute degli stakeholder di Cassa Centrale Banca e Allitude ed esaminata la documentazione relativa alle manutenzioni presso le sedi e ai prodotti impiegati.Nella, sono stati effettuati "sopralluoghi senza preavviso, al fine di ottenere un riscontro concreto in merito alla corretta implementazione delle misure di prevenzione e della presenza delle necessarie dotazioni e dispositivi medico sanitari, coinvolgendo in maniera attiva il personale presente per verificare il grado di conoscenza e consapevolezza delle pratiche di salvaguardia".