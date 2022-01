ERG acquista due parchi fotovoltaici in Spagna

ERG

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

FTSE Italia All-Share

ERG

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,08%.La società ha annunciato di aver acquisito,, da GEI Subasta 1 SA il 100% del capitale di due società di progetto di diritto spagnolo proprietarie di due impianti solari in esercizio situati nel sud della Spagna nelle regioni di Castilla de la Mancha e Andalusia e di potenza rispettivamente, pari a 50,0 e 41,6 MW.Ilè di 96,2 milioni di euro (asset value) mentre l’Ebitda provisional 2021 è pari a 11 milioni di euro.Gli impianti sono entrati in esercizio ad inizio 2020, hanno partecipato alle aste regolamentate dal Regio Decreto 359 del 2017 ed hanno una produzione totale annua stimata di 188 GWh, pari a oltre 2050 ore/anno equivalenti, fra le più alte in Europa, corrispondenti a 110 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,36 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,74. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,14.