Eventi e scadenze: settimana del 31 gennaio 2022

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'Industria e del mercato internoBanca d'Italia - Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie12.00 - Istat - Conferenza Stampa sul PIL - l'Istat organizza una conferenza stampa per fornire una lettura analitica del dato sul Pil del quarto trimestre 2021, della prima stima sul Pil annuale e del Pil acquisito per l'anno 2022Hong Kong - Chiusura anticipata della Borsa di Hong KongCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàSingapore - Chiusura anticipata della Borsa di SingaporeMalesia - Chiusura anticipata della Borsa di Kuala LumpurTesoro - Regolamento BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo16.30 -- Appuntamento: Il Presidente di Ascopiave, Nicola Cecconato, terrà una conferenza stampa per la presentazione del piano strategico 2021 - 2025Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-01-2022.Bollo fatture elettroniche - entro il 31 gennaio 2022 la modifica all’elenco B dei dati del quarto trimestre 2021.Versamento bollo auto (Superbollo) - Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Esenzione canone Rai - Scade il termine per la presentazione della richiesta di esenzione canone Rai all’Agenzia delle entrate per l’anno 2022.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Dicembre 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Dicembre 2021.Esterometro 4° trim.2021 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al trimestre precedente.Trasmissione spese sanitarie al sistema TS - Scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2021Auto - Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei TrasportiBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoIstat - Paniere dei prezzi al consumo - Anno 2022OPEC - 25° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari12.00 - Istat - Conferenza Stampa su Inflazione - Conferenza stampa per una lettura analitica dei dati sull'inflazione del mese di gennaio 2022, degli indici dei prezzi al consumo dell'anno 2021 e della cosiddetta inflazione acquisita per l'anno in corso, oltre alle novità del paniere 2022- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2021- Risultati di periodo- CDA: BilancioConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2021 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio; approvazione del Piano di Impresa- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancioBanca d'Italia - Ita-coin- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati 2021 e del Piano di Impresa- CDA: Preconsuntivo bilancio