Gram Car Carriers si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) -è sbarcata oggi su, risultando la prima ammissione sui mercati di Oslo Bors nel 2022 e la terza su tutti i mercati del gruppo Euronext. La volatilità dei mercati ha infatti messo un freno alle quotazioni nella prima parte dell'anno, con IPO cancellate come quella di WeTransfer . La società è un fornitore di tonnellaggio (ovvero agevola lo spostamento di grandi volumi) per gli operatori mondiali del trasporto marittimo, con una flotta di 22 navi, di cui 18 di proprietà. In particolare, Gram Car Carriers ha una vasta esperienza nel settore deiAll'apertura, ilè stato fissato a 53 NOK per azione, corrispondente a unstimato della società di circa 1,5 miliardi di NOK (circa 150 milioni di euro). La società ha1,049 miliardi di NOK (poco più di 100 milioni di euro) attraverso un collocamento privato."La quotazione su Euronext Growth segna il punto di partenza per la prossima fase del nostro entusiasmante viaggio come fornitore affidabile di navi di alta qualità e soluzioni logistiche per i principali vettori automobilistici globali e regionali", ha affermato il CEO Georg Whist. "Operiamo in un mercato caratterizzato da, che sono alla base di una maggiore visibilità degli utili, del miglioramento del business e della nostra capacità di fornire".