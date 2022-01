Il comparto beni industriali a Milano si muove in territorio positivo (+1,83%), guizzo positivo per Prysmian

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Prysmian

Interpump

Atlantia

Ftse MidCap

Datalogic

Biesse

Danieli

bassa capitalizzazione

Borgosesia

Gefran

Saes Getters

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 39.764,2, in aumento di 715,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 1.073, dopo aver esordito a quota 1.062.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,52%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,02%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,95%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,79%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,42%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,26%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02%.Svettache segna un importante progresso del 2,94%.Vola, con una marcata risalita del 2,72%.