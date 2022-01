Intesa Sanpaolo dà il via a Eco-Sisma Bonus Tour dedicato alle PMI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Prende il via domani, il programma lanciato dain collaborazione conper aiutare le PMI a comprendere e cogliere le opportunità offerte dai bonus edilizi legati al Sistema Casa. Il programma prevede unacomposta da diclienti della, per approfondire le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio. La prima delle 12 tappe di Eco-Sisma Bonus Tour è in programma domani e coinvolgerà le PMI dell’area tra Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese, con la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Alfonso Tentori, direttore commerciale imprese della Direzione Lombardia Nord, e un intervento di Antonio Piciocchi, Senior Partner di Deloitte Tax e leader dei servizi Eco-Sisma Bonus di Deloitte in Italia, dedicato al contesto di mercato e alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio sul tema.Il Gruppo Intesa Sanpaolo aveva già predisposto per i propri clienti unae di gestione delle richieste per tutte le tipologie di crediti fiscali edilizi a supporto di privati, condomìni e aziende, ma con la consulenza tecnica di un partner qualificato come Deloitte, è stata messa a punto una piattaforma ad hoc per operare in piena trasparenza e correttezza nell’ambito delle verifiche documentali, a tutela dei propri clienti e della gestione delle pratiche legate ai bonus ediliz.Sono stati così acquisiti complessivamente, di cui circarelativi allo. L’ammontare complessivo dellesulla piattaforma supera i"Le misure introdotte con gli incentivi sul sistema casa e la possibilità di cedere i crediti fiscali hanno dato un impulso decisivo alla ripresa del comparto cui Intesa Sanpaolo offre tutti gli strumenti formativi e operativi per accedervi", commentaExecutive Director Sales&Marketing Imprese della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.Ilriveste un ruolo centrale nell’economia italiana con oltrenel 2020 e sviluppa undi euro. Nel 2020 il valore degliha sfiorato i, il 45% del totale, con le abitazioni che superano i 67 miliardi. Di questi, 42,5 miliardi riguardano le ristrutturazioni, il segmento più interessato dal Superbonus. La normativa incentivante ha favorito un: che ha alimentato un unin costruzioni del 20,8%. E, per il, uno uteriore sviluppo degli investimenti di oltre il% con una proiezione al 2024 di recupero dei livelli del 2011.Nelgli investimenti sono attesi in crescita del, con la componente di investimenti in costruzioni in percentuale del PIL che raggiungerà oltre il 9% nel 2024.