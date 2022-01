Istat alza il velo su dati PIL 2021. Brunetta: "Anno strepitoso per l'Italia"

(Teleborsa) -, anno di grande ripresa con, che in Italia non si vedevano da decenni. Da qui scaturirà qual è la crwescita acquisita per il 2022, altro anno che dovrebbe rivelarsi molto positivo per il ostro Paese.La crescita nel 2021 dovrebbe attestarsi, ben oltre il +2,8% archiviato dalla Germania e vicino al +7% centrato dalla Francia.Un risultato che il Ministro della PAha definito", spiegando che questa crescita fa dell'Italia un paese leader in Europa.L'aumento del PIL - ha detto - "è la sommatoria di tassi di crescita positivi in tutti e quattro i trimestri dell'anno appena concluso, compreso ilche, su base congiunturale, dovrebbe segnare unrispetto al trimestre precedente"."L'effetto trascinamento della crescita del 2021 sul 2022 garantirà uno slancio più che positivo per l'anno in corso", ha spiegato Brunetta, indicando che "lapuò essere stimata intorno al"."La resilienza mostrata dall'economia italiana negli ultimi mesi e la strategia messa in atto dal Governo Draghi ben depongono anche per il 2022 e possiamo ragionevolmente, ha sottoloneatoil Ministro, facendo cenno anche allaa discesa del tasso di disoccupazione al 9,2% ed al forte incremento dell'export verso l'estero (+16,8%).