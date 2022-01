LANXESS e Matrica (Versalis) insieme per produzione biocidi da materie rinnovabili

Eni

(Teleborsa) -, leader nel settore delle specialità chimiche,, joint-venture fra Versalis () e Novamont, hanno siglato un accordo fnalizzato allaLearriveranno dagli impianti di Matrìca dia partire da gennaio 2022 e sarannoper produrre unacon azione biocida, che andranno ad ampliare laL’accordo consentirà di incrementare la produzione di biocidi sostenibili, che vengono impiegati nel setytore die beni di consumo, ad esempio per i detergenti per la casa, prodotti per bucato e stoviglie, ma anche vernici e rivestimenti."Siamo felici di avere un partner come Matrìca al nostro fianco. Preventol è un marchio riconosciuto in tutto il mondo e detta gli standard nel settore industriale degli additivi biocida", ha commentato, Vicepresidente dellanella business unit Prodotti per la protezione dei materiali, aggiungendo "con questa collaborazione possiamo creare una nuova generazione di additivi basati su risorse rinnovabili e destinati a numerose applicazioni"., Direttore Generale di Matrìca, ha sottolineato "unire le forze con un partner così importante e apprezzato come LANXESS nel segmento della chimica da fonti rinnovabili offre opportunità di sviluppo sostenibile e una prospettiva più estesa a livello globale per il portafoglio di bioprodotti di Matrìca".