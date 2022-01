Leonardo e AdR siglano pertnership per lo sviluppo degli smart hub

Leonardo

(Teleborsa) -hanno siglato una partnership per lo sviluppo di iniziative congiunte volte alla transizioneL'accordo concern la, i sistemi die supporto alle decisioni, riguardanti, con particolare riferimento ai requisiti di sviluppo di infrastrutture di terra e controllo del traffico aereo.L'accordo si inserisce nell'ambito del piano strategico, improntato ad una crescita sostenibile di lungo termine, e nellaorientata a far sistema con i grandi player nazionali per affrontare le sfide epocali per l’aeroporto e per il Paese."L'accordo con ADR significa unire le distintive competenze di due player di eccellenza, creando una partnership tecnologica con ADR per la trasformazione digitale sicura", ha commentato, Amministratore Delegato di Leonardo, agigungendo "siamo orgogliosi di fornire le nostre soluzioni avanzate nei settori dell’aerospazio, della difesa e della cyber security ad ADR per rafforzare e promuovere l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale degli aeroporti del primo polo aeroportuale italiano".Per, Amministratore Delegato di Aeroport di Roma "l'intesa nasce dalla volontà di due grandi aziende di condividere una visione comune di fare sistema per individuare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci potendo così contribuire al meglio alla transizione sostenibile e digitale del settore dell’aviazione, a beneficio del Paese".Nel campo della, la collaborazione con Leonardo permetterà ad AdR di sviluppare un servizio gestito di, analizzati tramite, che sfrutterà i Security Operation Center (SOC) di Leonardo di Chieti (Italia) e Bristol (UK), per individuare i profili di rischio specifici dell’hub aeroportuale. Saranno inoltre implementati servizi di cyber intelligence con l’obiettivo di prevenire eventuali attacchi, comprendendone matrice e caratteristiche, e di verificare il grado di sicurezza delle infrastrutture. Sfruttando poi la piattaforma Cyber Range di Leonardo, verrà creato un gemello digitale - digital twin - del polo aeroportuale di Roma per simulare attacchi e studiare le opportune modalità di reazione e per formare il personale delle strutture operative.Quanto ai sistemi di, si aplicherà ladi Leonardo, per la raccolta, integrazione e valorizzazione delle informazioni di sicurezza da fonti diversificate e il coordinamento degli interventi,applicazione SCADA per il controllo e la supervisione remota delle infrastrutture di trasporto, e la, basata sul deep learning per l'analisi di sorgenti video live o registrate.Nel settore della, si creerannole sinergie per l’elaborazione di requisiti infrastrutturali e di interfaccia e per lo studio di tematiche inerenti sia il controllo del traffico aereo di terra sia gli aspetti normativi e regolamentari delle operazioni in volo, con l'obiettivo di avviare i primi collegamenti a Fiumicino nel 2024 e posizionarsi come player internazionale nello sviluppo delle infrastrutture di terra, i cosiddetti vertiporti.