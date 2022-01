NVP, nel 2021 ricavi più che raddoppiati a 13,4 milioni di euro

NVP

(Teleborsa) -ha registrato, non soggetti a revisione contabile, pari a circa 13,4 milioni di euro, inrispetto ai 6,4 milioni di euro nel 2020. Il perimetro di consolidamento comprende la controllata NVP Roma, inclusa a partire dal 29 luglio 2021, che ha contribuito con ricavi pari a 0,6 milioni di euro interamente realizzati in Italia, sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting. Ilconsolidato è stato pari a circa 16,3 milioni di euro (rispetto ai 7,3 milioni di euro nel 2020), di cui 1 milione di euro attribuibili a NVP Roma.I ricavi consolidatiammontano a circa 11,1 milioni di euro, +106% rispetto ai 5,4 milioni di euro nel 2020, mentre l'registra ricavi consolidati pari a 2,3 milioni di euro (17% del totale), +156% rispetto agli 0,9 milioni di euro nel 2020 (14% del totale). I, moda e contenuti live per l'Entertainment hanno registrato ricavi consolidati per 2,1 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2020). Relativamente allo, NVP ha chiuso accordi pluriennali in ambito calcistico per circa 11,5 milioni di euro, di cui 6,3 milioni di euro riferiti alla stagione 2021-2022. La società ha fatto poi il suo ingresso nel mondo dellain occasione della Fashion Week di Milano."Siamo estremamente soddisfatti del risultato conseguito nel 2021, durante il quale il gruppo hacon l'obiettivo di garantire l'avanguardia tecnologica e la personalizzazione dei servizi che ne costituiscono il fattore altamente distintivo", ha commentatodi NVP.