Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori penalizzato dai timori di una crescita fuori controllo dell'inflazione e con i toni più hawkish della Federal Reserve.Market mover di questa ottava sarà la pubblicazione, venerdì 4 febbraio, delrelativo al mese di gennaio. Le aspettative del mercato sono per un aumento dei posti di lavoro di appena 178.000 nuove unità: la Casa Bianca ha avvertito che i numeri potrebbero essere colpiti dagli effetti della diffusione della variante del Covid, Omicron. Atteso stabile al 3,9% ilProsegue nel frattempo la: in calendario questa settimana ci sono i bilanci di Alphabet, Starbucks, Meta Platforms (ex Facebook), Amazon.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,34%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.432 punti. Leggermente positivo il(+0,63%); sulla parità l'(+0,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,90%),(-0,48%) e(-0,46%).del Dow Jones,(+1,03%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,12%.(+5,17%),(+4,28%),(+2,64%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,69%.Affonda, con un ribasso del 3,79%.Crolla, con una flessione del 2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,14%.