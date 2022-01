Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa. Positiva la rielezione di Mattarella

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. I temi sotto il focus degli investitori internazionali restano gli stessi: gli(Goldman Sachs parla ora di cinque aumenti nel 2022, mentre Morgan Stanley di quattro ) e le(il Senato statunitense ha una lista di sanzioni pronte contro la Russia e il governo inglese misure contro gli oligarchi russi in UK).Piazza Affari è spinta anche dalla, in quanto il Capo dello Stato ha sempre garantito unanche nei momenti politicamente difficili ed è visto come futuro baluardo. "Sebbene siano diventate più importanti negli ultimi anni, le elezioni presidenziali italiane sono solitamente un non-evento per i mercati - ha commentato Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy - Tuttavia, questa volta era una questione completamente diversa perché rischiavano di intaccare la stabilità del governo". "Oltre a confermare lo status quo e la stabilità del governo, prevediamo che la posizione di Draghi sarà molto rafforzata dopo la scorsa settimana,e accelerando il programma di riforme", ha aggiunto Ramenghi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,10%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 87,35 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +131 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,25%.in luce, con un ampio progresso dell'1,12%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,20%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.281 punti.In denaro il(+1,1%); con analoga direzione, su di giri il(+1,56%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+3,59%),(+3,45%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -29,43% dopo l'allarme sui conti Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96% in scia al ribasso di Saipem.Tra i(+5,21%),(+4,93%),(+3,75%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,68%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.