Piazza Affari positiva dopo esito Quirinale, crolla Saipem

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo un avvio di seduta contraddistinto dagli acquisti., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, beneficiando anche della rielezione del presidente Mattarella e quindi della sostanziale conferma della situazione attuale. Secondo gli analisti di Equita,, perché fornisce stabilità al governo fino alla fine del mandato naturale del Parlamento (2023). Lascia inoltre aperta la possibilità per Draghi di diventare presidente dopo le elezioni politiche, se Mattarella decidesse di dimettersi prima della fine del suo nuovo mandato di 7 anni".Sullo sfondo restano glida parte della Federal Reserve (Goldman Sachs parla ora di cinque aumenti nel 2022, mentre Morgan Stanley di quattro ) e lesul fronte ucraino. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha stimato che nel quarto trimestre del 2021 il PIL italiano sia aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 6,4% in termini tendenziali. Nello stesso periodo, il PIL dell'Eurozona è aumentato dello 0,3% su base trimestrale e del 4,6% su base annuale.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,115. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.791,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Scende lo, attestandosi a +132 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,29%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.694 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 29.081 punti.In frazionale progresso il(+0,53%); come pure, in rialzo il(+0,96%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,89%),(+2,37%),(+2,17%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, chedopo l'allarme sui conti . Mediobanca Securities osserva che si tratta del terzo profit warning consecutivo da quando è arrivato il nuovo management nel secondo trimestre 2021 e mette in sottolinea i conseguenti dubbi del mercato sullae sui rischi diluitivi di unaIn rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Tra i(+4,25%),(+3,42%),(+3,25%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,26%.scende dell'1,61%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.