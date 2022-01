Portobello, finanziamento da 5 milioni e accordi per apertura nuovi store

Portobello

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo dicon. L'operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali, in quanto la società ha contemporaneamente stipulato accordi vincolanti con primari partner commerciali attivi nel settore retail per l'. In particolate, la rete commerciale dovrebbe aumentare di circa ulteriori 5.000 mq entro i prossimi 12 mesi. I negozi saranno aperti in centri commerciali di alto traffico sul territorio nazionale al fine di raggiungere un significativo maggior numero di clienti, spiega una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (c.d. barter).Il finanziamento, a tasso variabile e di tipo unsecured, ha un importo di euro 5 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 3 febbraio 2027 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 6 mesi. "In un momento di generale contrazione e cambiamento del settore retail causato dalla pandemia, questa operazione permetterà alla società di", si legge nel comunicato.