ReeVo, contratto per 1,8 milioni di euro dal GME

ReeVo

(Teleborsa) -ha vinto la gara indetta dal Gestore Mercati Energetici (GME) e si è aggiudicata un, entrando in maniera importante nel settore della Pubblica Amministrazione. Il contratto ha una durata di 5 anni e un valore complessivo nel periodo di. Consentirà al GME di utilizzare un'infrastruttura Private Cloud "all'avanguardia, scalabile e sicura per ospitare e proteggere i dati e le applicazioni in conformità dei più elevati standard di qualificazione AGID", spiega il Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan."Vogliamo essere tra i protagonisti della digitalizzazione del Paese come previsto dal PNRR, ed esserci aggiudicati questa gara con il Gestore Mercati Energetici è sicuramente un- ha commentatodi Reevo - Infatti, siamo fortemente determinati ad incrementare e consolidare la nostra attività nel settore Pubblico, che parallelamente alla nostra importante e capillare presenza nel settore delle PMI, ci permetterà di continuare nel nostro percorso di crescita organica".