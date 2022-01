Scuola, alla maturità 2022 tornano gli scritti: italiano e seconda prova

(Teleborsa) - Tornano gli scritti all'esame di: secondo quando si apprende, saranno l'italiano e una seconda prova. A deciderlo il Ministero dell'Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa aidi settore. Le Ordinanze che definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento deglidel primo e del secondo ciclo di istruzione sono state inviate dal ministro Patrizio Bianchi al(Cspi), per il previsto parere.Terminato l'iter amministrativo, saranno poi trasmesse alle competenti commissioni parlamentari, come previsto dall'ultima legge di bilancio. Nei documenti predisposti è previsto quindi il ritorno delle, sia nell'esame del primo che del secondo ciclo di istruzione, con alcune specifiche. Le prove scritte si svolgeranno in presenza tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità dellaper iimpossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.