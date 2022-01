Shell semplifica struttura azionaria. Quotata a Londra, Amsterdam e New York

Shell

(Teleborsa) - Dopo aver tolto "Royal Dutch" dal nome e aver trasferito la sede a Londra dall'Aia,prosegue nel suo impegno di semplificazione della struttura. Oggi si è infatti compiuta, che sono ora quotate su Euronext Amsterdam, London Stock Exchange e New York Stock Exchange. "Non saranno emessi nuovi certificati azionari in relazione alla semplificazione - ha scritto la compagnia petrolifera in una nota - e l'assimilazionedetenuti da qualsiasi titolare di ADS".Shell aveva delineato i suoi piani nel novembre 2021, anche in seguito alle pressioni ricevute da un tribunale olandese, che le aveva ordinato di tagliare del 45% le sue emissioni nette di carbonio entro il 2030.