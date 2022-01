STM, selezionate le tre imprese italiane per l'acceleratore di startup ST-Up

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha concluso il bando e la. Le startup hanno iniziato le attività previste da ST per sviluppare più velocemente i loro progetti e sono affiancate da esperti di marketing, R&S, produzione e collaudo del gruppo italo-francese dei semiconduttori. Le prime tre startup di ST-Up in Italia sono:che offre servizi di progettazione avanzata per l'E-Mobility e le batterie;, che sviluppa droni o aeromobili a pilotaggio remoto in grado di trasportare carichi utili pesanti in aree montane, sulle isole e in altri luoghi difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto tradizionali;, che sta sviluppando un veicolo smart per il proprio servizio di sharing.L'acceleratore per tecnologie hardware ST-Up è stato fondato da STMicroelectronics a Tel Aviv, in Israele, nel 2018. Dopo tre anni positivi in Israele, nel 2021 il gruppo ha esportato il concept in Italia e in Francia. L'attività di ST-Up in Italia è, Technical Sales Manager, South East Israel and Nordic per la regione EMEA di STM.La missione di ST-Up nei confronti delle startup selezionate prevede di:, fornendo alle startup l'accesso alle tecnologie e ai prodotti delle business unit di ST, ai suoi centri di R&S e ai laboratori applicativi del gruppo;, dando impulso all'industrializzazione dei loro prodotti innovativi;, offrendo loro la possibilità di lavorare con una vasta rete di partner.