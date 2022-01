Tokyo positiva, mercati cinesi chiusi per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,07% sul, in una giornata di scambi ridotti sui mercati asiatici. I mercati della Cina continentale e della Corea del Sud sono infatti rimasti chiusi per festività. Nel resto dell'Asia, in netto miglioramento(+1,68%); senza direzione(+0,03%), positiva(+0,50%), ottima Manila (+1,51%).Gli investitori si trovano a digerire diversi. È risultata in frenata la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre 2021, così come le vendite al dettaglio . I dati sulla Cina pubblicati domenica hanno mostrato un rallentamento della crescita dell'attività nelle fabbriche a gennaio, con l'indice PMI del settore manifatturiero a quota 50,1 punti, appena al di sopra del livello 50 che separa la crescita dalla contrazione. La lettura di gennaio confrontata con la cifra di dicembre di 50,3.Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,31%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,19%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,26%.Il rendimento dell'scambia 0,18%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,9%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,8%; preced. 7%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,3 punti).