A Piazza Affari si scatenano gli acquisti, bene lusso e banche

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni, dopo la chiusura positiva di Wall Street.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,126. Lieve aumento dell', che sale a 1.806,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,07%) si attesta su 87,21 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +134 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,29%.buona performance per, che cresce dello 0,84%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,82%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,94%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,04%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.520 punti.Buona la prestazione del(+1,17%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,29%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,45%),(+2,66%),(+2,20%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+4,47%),(+4,11%),(+3,15%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.