Altea Green Power debutta col botto: rialzo teorico del 50%

Altea Green Power

(Teleborsa) -per, società si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile e si offre come "integratore di servizi" per soggetti che intendono realizzare e gestire una vasta gamma di tipologie impiantistiche nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica. Nella prima seduta su Euronext Growth Milan ila quasi un'ora dall'apertura delle contrattazioni, mostrando una quota 1,8 euro per azione rispetto agli 1,2 euro per azione del collocamento.Al prezzo di 1,20 euro per azione, la società ha. Il collocamento ha riguardato 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. L'operazione di quotazione ha previsto anche l'emissione di 4.161.000da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione. Ad esito del collocamento il capitale sociale di Altea Green Power ammonta a 805.050 euro ed è composto da 16.161.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (assumendo l'integrale esercizio della greenshoe). Laal prezzo di offerta è pari a 19.393.200 euro, con undel 25,75% (assumendo l'integrale esercizio della greenshoe).