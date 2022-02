Andamento negativo per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-1,13%), rosso per Autogrill

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Autogrill

Juventus

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 30.804, in contrazione dell'1,13%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 199, dopo aver avviato la seduta a 198.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,42% sui valori precedenti.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.